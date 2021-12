Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attore Wilmer Valderrama sarà il protagonista della nuova versione della serie Zorro, progetto in fase di sviluppo per Disney. Le avventure di Zorro torneranno sul piccolo schermo con una nuova serie e l'iconico ruolo del protagonista sarà Wilmer Valderrama. L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato anche in NCIS, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto in fase di sviluppo per Disney. Wilmer Valderrama interpreterà Don Diego de la Vega e il suo alter ego Zorro. Gli eventi al centro degli episodi saranno ambientati in California. Lo show originale aveva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attoresarà il protagonistaversione, progetto in fase di sviluppo per. Le avventure ditorneranno sul piccolo schermo con unae l'iconico ruolo del protagonista sarà. L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato anche in NCIS, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto in fase di sviluppo perinterpreterà Don Diego de la Vega e il suo alter ego. Gli eventi al centro degli episodi saranno ambientati in California. Lo show originale aveva ...

Advertising

UniMoviesBlog : Il colosso dell'intrattenimento Disney ha scelto Wilmer Valderrama come interprete principale della nuova serie in… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney - telesimo : Come lo vedete Wilmer Valderrama come nuovo Zorro? - cinespression : #Zorro: Wilmer Valderrama sarà il protagonista di un remake seriale della Disney - badtasteit : #Zorro: #WilmerValderrama star della nuova serie in fase di sviluppo per #Disney+ -

Ultime Notizie dalla rete : Zorro Wilmer Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney ... senza però rinunciare all'azione, ai drammi, alla tensione, e all'umorismo della versione originale di Zorro. Wilmer, invece ha aggiunto che crescendo Zorro gli aveva fatto provare la sensazione che ...

Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney ... senza però rinunciare all'azione, ai drammi, alla tensione, e all'umorismo della versione originale di Zorro. Wilmer, invece ha aggiunto che crescendo Zorro gli aveva fatto provare la sensazione che ...

Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney Movieplayer.it Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney L'attore Wilmer Valderrama sarà il protagonista della nuova versione della serie Zorro, progetto in fase di sviluppo per Disney. Le avventure di Zorro torneranno sul piccolo schermo con una nuova seri ...

Zorro, in arrivo una serie Disney con Wilmer Valderrama nei panni dell'eroe mascherato! Disney ha annunciato la produzione di una nuova serie TV su Zorro con Wilmer Valderrama nei panni del protagonista ...

... senza però rinunciare all'azione, ai drammi, alla tensione, e all'umorismo della versione originale di, invece ha aggiunto che crescendogli aveva fatto provare la sensazione che ...... senza però rinunciare all'azione, ai drammi, alla tensione, e all'umorismo della versione originale di, invece ha aggiunto che crescendogli aveva fatto provare la sensazione che ...L'attore Wilmer Valderrama sarà il protagonista della nuova versione della serie Zorro, progetto in fase di sviluppo per Disney. Le avventure di Zorro torneranno sul piccolo schermo con una nuova seri ...Disney ha annunciato la produzione di una nuova serie TV su Zorro con Wilmer Valderrama nei panni del protagonista ...