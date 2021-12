Zona arancione: quali sono le Regioni a rischio nelle prossime settimane. Cosa cambia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarebbero tre le Regioni a rischio di ritorno alla Zona arancione. I numeri della pandemia da Covid-19 sono di nuovo in aumento, anche a causa dell’espansione della variante Omicron, e questo ha spinto sia il governo sia le autonomie regionali a prendere provvedimenti. È ancora in uso il metodo delle zone a colori, ampliato dal decreto del 6 dicembre scorso nel quale è stato introdotto il Super Green Pass, ovvero una certificazione verde solo per vaccinati e guariti entro sei mesi dal Covid, e l’uso della mascherina all’aperto soprattutto nelle zone della movida e delle vie più frequentate. A queste misure si è aggiunta la proroga dello stato d’emergenza dove nel decreto sono state inserite norme per chi rientra in Italia dopo un soggiorno all’estero. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarebbero tre ledi ritorno alla. I numeri della pandemia da Covid-19di nuovo in aumento, anche a causa dell’espansione della variante Omicron, e questo ha spinto sia il governo sia le autonomie regionali a prendere provvedimenti. È ancora in uso il metodo delle zone a colori, ampliato dal decreto del 6 dicembre scorso nel quale è stato introdotto il Super Green Pass, ovvero una certificazione verde solo per vaccinati e guariti entro sei mesi dal Covid, e l’uso della mascherina all’aperto soprattuttozone della movida e delle vie più frequentate. A queste misure si è aggiunta la proroga dello stato d’emergenza dove nel decretostate inserite norme per chi rientra in Italia dopo un soggiorno all’estero. ...

