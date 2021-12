Zelensky: "Putin ricatta l'Occidente, in alcune capitali Ue prevale la paura" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in una intervista a “la Repubblica” osserva che “le truppe stanziate da Putin vicino al nostro confine sono il potenziale di un ricatto. Anzitutto contro gli Stati occidentali. Quando le truppe russe aumentano, il ricatto si fa più duro, tanto da far temere un’aggressione contro il nostro Stato o contro l’intera regione. La Russia ha iniziato questa guerra nel 2014 e da allora siamo abituati a qualsiasi scenario”. “Purtroppo - aggiunge il presidente ucraino - non si può dire lo stesso di altri Paesi europei. La Germania, per esempio, ci ha recentemente impedito di ottenere dalla Nato fucili anti-drone e sistemi anti-cecchino, che sono armi esclusivamente difensive. Qualsiasi democrazia sotto aggressione dovrebbe avere il diritto di acquistare tali armi. Purtroppo in alcune ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, in una intervista a “la Repubblica” osserva che “le truppe stanziate davicino al nostro confine sono il potenziale di un ricatto. Anzitutto contro gli Stati occidentali. Quando le truppe russe aumentano, il ricatto si fa più duro, tanto da far temere un’aggressione contro il nostro Stato o contro l’intera regione. La Russia ha iniziato questa guerra nel 2014 e da allora siamo abituati a qualsiasi scenario”. “Purtroppo - aggiunge il presidente ucraino - non si può dire lo stesso di altri Paesi europei. La Germania, per esempio, ci ha recentemente impedito di ottenere dalla Nato fucili anti-drone e sistemi anti-cecchino, che sono armi esclusivamente difensive. Qualsiasi democrazia sotto aggressione dovrebbe avere il diritto di acquistare tali armi. Purtroppo in...

