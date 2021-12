Zambrano (Cni): 'Sismabonus è un risparmio, non un costo per Stato' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Quella di oggi, rispetto alle prime tre giornate nazionali, presenta un'importante novità: il Superbonus. Abbiamo l'incentivo che è fondamentale per mettere in sicurezza gli edifici, però non basta. Ci deve essere un cambio di cultura e mentalità da parte dei cittadini che spesso non usano questo finanziamento, concentrandosi soprattutto al bonus facciate. Quindi, il primo sforzo da fare è cambiare i parametri di valutazione del valore di un immobile e mettere al primo posto la sicurezza statica dello stesso". Così il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, a margine del Convegno Nazionale organizzato in occasione della IV Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si sta tenendo presso Palazzo Ferrajoli a Roma. "Lo Stato deve metterci del suo, dando dei tempi lunghi a differenza degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Quella di oggi, rispetto alle prime tre giornate nazionali, presenta un'importante novità: il Superbonus. Abbiamo l'incentivo che è fondamentale per mettere in sicurezza gli edifici, però non basta. Ci deve essere un cambio di cultura e mentalità da parte dei cittadini che spesso non usano questo finanziamento, concentrandosi soprattutto al bonus facciate. Quindi, il primo sforzo da fare è cambiare i parametri di valutazione del valore di un immobile e mettere al primo posto la sicurezza statica dello stesso". Così il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando, a margine del Convegno Nazionale organizzato in occasione della IV Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si sta tenendo presso Palazzo Ferrajoli a Roma. "Lodeve metterci del suo, dando dei tempi lunghi a differenza degli ...

