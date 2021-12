Youth League | sarà lo Žilina l’avversario dell’Inter Primavera ai play-off

Leggi su intermagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sorteggiati ioff diSi sono svolti oggi i sorteggi deioff diche vedrà tra le protagoniste anche l’Interdi Chivu. I nerazzurri affronteranno in match secco, e in trasferta, gli slovacchi del Mestský, qualificatosi attraverso il percorso campioni. Match che si giocherà a febbraio (8 o 9) con data e orario che saranno stabiliti nel corso della giornata. Di seguito il tabellone completo dei-off: Empoli vs Borussia DortmundGenk VS Chelsea AZ Alkmaar VS VillarrealZilina VS Inter Hajduk Spalato VS Atletico MadridMidtjylland VS Brugge Deportivo La Coruna VS Dinamo KievRangers vs Siviglia L'articolo proviene da intermagazine.