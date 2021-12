Yellowstone Stagione 4 | su Sky e NOW i nuovi episodi del western contemporaneo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tornano i cowboy e le immense praterie del Montana di, l’amatissima serie TV con Kevin Costner, giunta ormai alla quarta: dal 14 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieciproseguono la narrazione...

La première di Yellowstone 4 su Sky Atlantic riparte dal finale esplosivo della terza stagione, quando tutti i membri della famiglia sono stati oggetto di attentati: se John è rimasto colpito da un'... Yellowstone 4 stagione è su Sky: scopri i dettagli su cast e trama dei nuovi episodi della serie western con Kevin Costner dal 14 dicembre! La serie creata da Taylor Sheridan e John Linson torna su Sky e NOW, e lo fa ripartendo esattamente da dove eravamo rimasti.