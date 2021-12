WWE La finale dell’RKBro-Nament è stata rinviata a causa di infortuni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri notte in quel di Monday Night Raw si sarebbe dovuta svolgere la, il torneo indetto dai campioni di coppia dello show rosso RKBro (Randy Orton & Riddle) al fine di decretare i loro prossimi primi sfidanti. Tuttavia, le cose sono andate diversamente; latra gli Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) e i Mysterios (Rey Mysterio & Dominik Mysterio), infatti, èdi problemi fisici che si sono palesati all’interno di entrambi i team. Emergono ora ulteriori dettagli riguardo le condizioni fisiche degli atleti interessati. Montez Ford non è al meglio Come comunicato dalla stessa WWE, lanon ha avuto luogo durante ...

