WWE | Ecco la nuova card aggiornata di Day 1 dopo le novità di Raw

(Di martedì 14 dicembre 2021) Questa notte a Raw ci sono state diversein vista del PPV di inizio anno “Day 1“. In particolare abbiamo visto come Bobby Lashley è riuscito ad inserirsi nel match per il titolo maschile di Raw mentre è stato annunciato il rematch titolato tra Liv Morgan e Becky Lynch. In attesa disul fronte di SmackDown,come si presenta al momento lacompleta di Day 1, in programma il primo di gennaio 2022 alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia: WWE Universal Title MatchBrock Lesnar vs. Roman Reigns (c) Fatal 4 Way for the WWE TitleBobby Lashley vs. Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. Big E (c) RAW Women’s Title MatchLiv Morgan vs. Becky Lynch (c) SmackDown Tag Team Titles MatchThe New Day vs. The Usos (c) Edge vs. The Miz