Watford | Ranieri | “Dobbiamo essere di ghiaccio per uscire dal fondo classifica”

"Per uscire dal fondo della classifica conosco solo una medicina, lavorare sodo e credere in noi stessi". Queste le prime parole di Claudio Ranieri, allenatore del Watford, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Burnley. "La gara con il Burnley, vista la classifica, sarà molto importante – ha spiegato Ranieri -. Sono fiducioso, l'approccio sarà sempre lo stesso, non cambiamo la nostra filosofia: sono sicuro che sarà una grande battaglia. Ai miei giocatori dico ogni volta che giochiamo sempre per vincere, ma che è importante allo stesso modo evitare di perdere". "Questa è la mia filosofia: devi combattere per vincere, ma devi essere intelligente e sapere che quando non puoi vincere, almeno non devi perdere.

