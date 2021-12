Wassily Kandinskij | tre opere per raccontare il maestro delle forme e del colore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021), il celebre pittore e teorico dell’arte russa, è considerato il principale iniziatore dell’arte astratta. È uno dei fondatori della pura astrazione pittorica all’inizio del XX secolo. Ha teorizzato l’arte con una precisione quasi scientifica. Per la Rubrica Arte di questa settimana parliamo proprio di colui che ha “rinnovato” la concezione dell’arte che non è solo tecnica e ragionamento, ma diventa emozione., vita e formazione artistica, nasce il 16 dicembre 1866. Proviene da una agiata famiglia borghese di Mosca e viene avviato agli studi di legge, secondo il volere paterno. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, gli viene offerta una cattedra all’università. Egli però rifiuta per dedicarsi alla pittura. ...