Wanda Nara | avete mai visto la sorella Zaira? Così fa impazzire i follower – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Sono passati ormai quasi due mesi dallo scoppio dello scandalo China Suarez eè finalmente tornata in Argentina . Trentacinque anni appena compiuti, la showgirl è tornata a Buenos Aires dalla sua famiglia, con cui ha festeggiato il compleanno in grande stile. La ...è più bollente che mai in costume da bagno. Appoggiata ad una trave manda al manicomio tutti i suoi follower ' 10 milioni di grazie . Puoi realizzare tutto ciò che sogni, puoi superare i ...Sport - La sorella Zaira ha organizzato per lei un esclusivo party a sorpresa, a cui ha parecipato anche la madre Nora Colosimo . Ha fatto invece molto rumore l'assenza di Mauro Icardi , ancora ...Dopo lo scandalo China Suarez, Wanda Nara torna a fare festa senza freni, ma c'è un dettaglio che non sfugge alla critica.