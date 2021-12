Volley | Potsdam-Scandicci in tv oggi | orario e diretta streaming Challenge Cup 2022

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto pronto per Sporting Club-Savino Del Bene, gara di ritorno degli ottavi di finale della CevCup 2021/difemminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, dopo aver vinto l’andata ain quattro set, vogliono conquistare almeno due set per assicurarsi il passaggio del turno nella terza competizione continentale per club. La formazione tedesca però venderà cara la pelle sul campo di casa e tenterà la rimonta davanti ai propri tifosi. L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 14 dicembre. La partitanon godrà di copertura televisiva né, ma Sportface vi terrà aggiornati con unatestuale e la cronaca al termine per non perdersi ...

