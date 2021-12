Volley femminile, Challenge Cup: Scandicci travolge il Potsdam e vola ai quarti di finale (Di martedì 14 dicembre 2021) Scandicci ha sconfitto il Potsdam con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-16; 25-17) e si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup 2021-2022 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte in Germania, dopo che avevano già vinto per 3-1 l’incontro d’andata tra le mura amiche. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, quarte in Serie A1, hanno sfoderato un maggior tasso tecnico rispetto a quello della formazione tedesca e hanno agevolmente superato il turno. Scandicci affronterà verosimilmente le francesi del Cannes, che all’andata hanno travolto le slovacche del Nitra con un netto 3-0. La regista Ofelia Malinov ha mandato in doppia cifra l’opposto Louisa Lippmann (11 punti) e la schiacciatrice Natalia ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)ha sconfitto ilcon uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-16; 25-17) e si è qualificata aididellaCup 2021-2022 di, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte in Germania, dopo che avevano già vinto per 3-1 l’incontro d’andata tra le mura amiche. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, quarte in Serie A1, hanno sfoderato un maggior tasso tecnico rispetto a quello della formazione tedesca e hanno agevolmente superato il turno.affronterà verosimilmente le francesi del Cannes, che all’andata hanno travolto le slovacche del Nitra con un netto 3-0. La regista Ofelia Malinov ha mandato in doppia cifra l’opposto Louisa Lippmann (11 punti) e la schiacciatrice Natalia ...

Advertising

ale_garotta : Missione compiuta per la @SDBVolley: la squadra toscana elimina l’@sc_potsdam e si qualifica ai quarti di finale de… - thevolleynews : C femminile: l'Igor Volley si impone al tie break in casa di Ivrea - - SvSport1 : Volley femminile: la Virtus Sestri passa 3-2 al Tie Break contro Carcare. Gli scatti più belli a firma di Bruno Oli… - auleia1 : RT @marcofantasiatw: Clamoroso dalla Russia: @stefanolavarini è il nuovo CT della nazionale femminile di volley - marcofantasiatw : Clamoroso dalla Russia: @stefanolavarini è il nuovo CT della nazionale femminile di volley -