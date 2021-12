Vodafone mette all’asta il primo sms mai inviato nella storia: 15 lettere che recitano “Merry Christmas” (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO – Vodafone mette all’asta il primo SMS al mondo. Venne trasmesso attraverso la rete Vodafone il 3 dicembre 1992 e fu ricevuto dal dipendente Vodafone Richard Jarvis a una festa di Natale. È un messaggio di 15 lettere: “Merry Christmas”. L’SMS viene messo all’asta come token non fungibile (“NFT”) in una vendita unica organizzata dalla casa d’aste Aguttes in Francia. L’acquirente, che potrà pagare con la criptovaluta Ether, acquisisce la proprietà esclusiva di una replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo SMS al mondo. L’asta si svolgerà il 21 dicembre 2021. Vodafone devolverà il ricavato della vendita all’UNHCR, l’Agenzia ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO –ilSMS al mondo. Venne trasmesso attraverso la reteil 3 dicembre 1992 e fu ricevuto dal dipendenteRichard Jarvis a una festa di Natale. È un messaggio di 15: “”. L’SMS viene messocome token non fungibile (“NFT”) in una vendita unica organizzata dalla casa d’aste Aguttes in Francia. L’acquirente, che potrà pagare con la criptovaluta Ether, acquisisce la proprietà esclusiva di una replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso ilSMS al mondo. L’asta si svolgerà il 21 dicembre 2021.devolverà il ricavato della vendita all’UNHCR, l’Agenzia ...

