Vittoria di Svezia, la cartolina di Natale 2021 è una dolcissima foto dei figli (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo la cartolina di Natale dei Duchi di Cambridge, ecco che un’altra royal family pubblica un ritratto di famiglia per augurare buone feste. Questa volta è il turno di Vittoria di Svezia, figlia del re Carlo XVI Gustavo ed erede al trono. La principessa ha infatti pubblicato, sulla pagina Instagram della Casa Reale svedese, un dolcissimo scatto dei suoi due figli, Estelle e Oscar. Lo ha fatto il 13 dicembre, in occasione di Santa Lucia: una festa che nei Paesi scandinavi è molto sentita, quasi al pari del Natale. Nello scatto condiviso dalla royal family svedese, i due bambini posano davanti ad un grande albero decorato con palline rosse e bianche. Oscar, 5 anni, indossa un costume da Babbo Natale, con tanto di cappellino. La sorella Estelle, 9 ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo ladidei Duchi di Cambridge, ecco che un’altra royal family pubblica un ritratto di famiglia per augurare buone feste. Questa volta è il turno didia del re Carlo XVI Gustavo ed erede al trono. La principessa ha infatti pubblicato, sulla pagina Instagram della Casa Reale svedese, un dolcissimo scatto dei suoi due, Estelle e Oscar. Lo ha fatto il 13 dicembre, in occasione di Santa Lucia: una festa che nei Paesi scandinavi è molto sentita, quasi al pari del. Nello scatto condiviso dalla royal family svedese, i due bambini posano davanti ad un grande albero decorato con palline rosse e bianche. Oscar, 5 anni, indossa un costume da Babbo, con tanto di cappellino. La sorella Estelle, 9 ...

