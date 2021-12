Vittoria di Svezia, la cartolina di Natale 2021 è una dolcissima foto dei figli (Di martedì 14 dicembre 2021) Per augurare buone feste agli svedesi, la principessa ereditaria scelto uno scatto che ritrae i principini Estelle e Oscar vestiti rispettivamente da Babbo Natale e Santa Lucia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Per augurare buone feste agli svedesi, la principessa ereditaria scelto uno scatto che ritrae i principini Estelle e Oscar vestiti rispettivamente da Babboe Santa Lucia. L'articolo proviene da DireDonna.

