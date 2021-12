Violenza e plagio, la tv inguaia Grillo e Saviano (Di martedì 14 dicembre 2021) Grillo nei guai per Violenza, Saviano nei guai per plagio Libero, pagina 1, di Alessandro Sallusti. Per carità, non stiamo parlando della fine del mondo né dello scandalo del secolo. Parliamo di due notizie che riguardano due icone della sinistra, Beppe Grillo e Roberto Saviano. Per il primo è stata respinta la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sull’aggressione a un giornalista, Francesco Selvi, di Diritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del debbio su Rete4, avvenuta nel settembre del 2020 sulle scale di un locale della spiaggia di Marina di Bibbona dove il leader dei Cinque Stelle stava pranzando. Per Saviano, invece, la Cassazione ha ordinato di rivedere al rialzo il risarcimento per plagio dovuto ai colleghi giornalisti che si ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 dicembre 2021)nei guai pernei guai perLibero, pagina 1, di Alessandro Sallusti. Per carità, non stiamo parlando della fine del mondo né dello scandalo del secolo. Parliamo di due notizie che riguardano due icone della sinistra, Beppee Roberto. Per il primo è stata respinta la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sull’aggressione a un giornalista, Francesco Selvi, di Diritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del debbio su Rete4, avvenuta nel settembre del 2020 sulle scale di un locale della spiaggia di Marina di Bibbona dove il leader dei Cinque Stelle stava pranzando. Per, invece, la Cassazione ha ordinato di rivedere al rialzo il risarcimento perdovuto ai colleghi giornalisti che si ...

