Viglianisi Eni | ' Soluzione elettrica vincente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "Il settore dei trasporti stradali è molto complesso, in Italia è costituito ancora da più di 50 milioni di mezzi che per più della metà hanno oltre 10 anni e alimentati a fonte fossile. Servono tutte le soluzioni a nostra disposizione, nessuna esclusa. Eni propone un mix di vettori e strumenti energetici avendo come unica partita da giocare quella della decarbonizzazione del settore. Senz'altro, la, per il Tpl, è, senza se e senza ma. Noi la sposiamo in pieno e la supportiamo con il potenziamento dell'infrastruttura di ricarica, con il car sharing presente in 5 metropoli italiane e che a Torino si sta elettrificando". Così Michele, responsabile Circular Economy & Green Refinery di Eni, in occasione del XVI convegno nazionale Asstra "Next ...