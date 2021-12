Viglianisi Eni | ' Soluzione elettrica vincente'

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Il settore dei trasporti stradali è molto complesso, in Italia è costituito ancora da più di 50 milioni di mezzi che per più della metà hanno oltre 10 anni e alimentati a fonte fossile. Servono tutte ...

Adnkronos

Così Michele, responsabile Circular Economy & Green Refinery di, in occasione del XVI convegno nazionale Asstra "Next Generation Mobility". "Oggi la diffusione dell'elettrico non è ...Nel corso di una tavola rotonda a cui hanno partecipato Michele, responsabile Economia Circolare e Bioraffinerie di, Francesco Misuraca, responsabile Attività ambientali diRewind ...'Il settore dei trasporti stradali è molto complesso, in Italia è costituito ancora da più di 50 milioni di mezzi che per più della metà hanno oltre ...(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – L’Italia riuscirà a vincere la sfida della nuova rivoluzione industriale nel segno della sostenibilità? La data del 2035, ricordata dal coordinatore della Struttura tecnica ...