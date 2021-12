VIDEO – Mercato Milan, Di Marzio: “Bremer? Nessun contatto col Torino” (Di martedì 14 dicembre 2021) L'esperto di Mercato Gianluca Di Marzio sulle strategie del Milan per sostituire Simon Kjaer. Gli aggiornamenti su Bremer e non solo Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 dicembre 2021) L'esperto diGianluca Disulle strategie delper sostituire Simon Kjaer. Gli aggiornamenti sue non solo

