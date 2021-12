Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 19:15 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; SI STA IN CODA SULLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E LA BORGHESIANA SEMPRE NEI DUE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; SI STA IN CODA SULLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E LA BORGHESIANA SEMPRE NEI DUE ...

