Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 17:45 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA E PRENESTINA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA E PRENESTINA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Schianto nella galleria di Pozzano, un morto Al momento la circolazione è deviata in loco lungo viabilità alternative. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena ...

Lavori al viadotto 'Fosso Ghiaia' sulla E45: viabilità modificata ...500 ed il km 246,000 per chi viaggia in direzione Ravenna con deviazione della circolazione, mediante doppio senso di circolazione, sulla carreggiata in direzione Roma. Per muoverti con i mezzi ...

