Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 16:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; SI RALLENTA POI SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN USCITA; CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; SI RALLENTA POI SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DI ...

