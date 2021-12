Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 12:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI Roma LA CIRCOLazioNE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER RILIEVI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE NOMENTANA: I TRENI ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 90 MINUTI; RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE-FARA SABINA-FIUMICINO AEROPORTO, CON LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE. E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILA CIRCONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER RILIEVI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE NOMENTANA: I TRENI ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 90 MINUTI; RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE-FARA SABINA-FIUMICINO AEROPORTO, CON LIMITAZIONI E CANCELNI DI CORSE. E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, ...

