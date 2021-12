Via libera a Servant 4, Apple Tv+ rinnova la serie mentre lancia il trailer della terza stagione (Di martedì 14 dicembre 2021) Servant 4 ha già ottenuto il rinnovo da parte di Apple TV+, ancor prima che sia diffusa la terza stagione: il thriller psicologico, creato e scritto da Tony Basgallop e prodotto da M. Night Shyamalan, proseguirà con almeno un altro capitolo. L’annuncio di Servant 4 è arrivato a poco più di un mese dal debutto della stagione 3, attesa sulla piattaforma il prossimo 21 gennaio. La serie vede protagonisti Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) e Rupert Grint (Snatch) e segue Dorothy (Ambrose) e Sean Turner (Kebbell), una ricca coppia di Philadelphia in lutto dopo un’indicibile tragedia, alle prese con la nuova tata del loro figlioletto, Leanne (Free) il cui arrivo segna l’inizio di una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)4 ha già ottenuto il rinnovo da parte diTV+, ancor prima che sia diffusa la: il thriller psicologico, creato e scritto da Tony Basgallop e prodotto da M. Night Shyamalan, proseguirà con almeno un altro capitolo. L’annuncio di4 è arrivato a poco più di un mese dal debutto3, attesa sulla piattaforma il prossimo 21 gennaio. Lavede protagonisti Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) e Rupert Grint (Snatch) e segue Dorothy (Ambrose) e Sean Turner (Kebbell), una ricca coppia di Philadelphia in lutto dopo un’indicibile tragedia, alle prese con la nuova tata del loro figlioletto, Leanne (Free) il cui arrivo segna l’inizio di una ...

