Via all' obbligo vaccinale per il personale scolastico (Di martedì 14 dicembre 2021) L'inadempienza porterà all'immediata sospensione dal servizio con la conservazione del rapporto di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) L'inadempienza porterà all'immediata sospensione dal servizio con la conservazione del rapporto di ...

Advertising

borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - FBiasin : “Le italiane non sono ancora all’altezza della #Champions, si nascondono”. È scritto un po’ ovunque per questa nost… - petergomezblog : Patrick Zaki esce di prigione dopo 22 mesi di detenzione in Egitto: ma non è stato assolto. “Sto bene, grazie all’I… - SorryNs : RT @GabriellaBargh1: CON QUESTE DEPORTAZIONI STE ANIME NN TROVANO MAI PACE?? SPOSTATE COME PACCHI DA UN CANILE ALL'ALTRO. CHE NE SARÀ DI LE… - yewoeun : @aacrchive hai kak, bia adaaa! ?? order via dm ?? all e-wallet (qris) -