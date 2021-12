Vi spiego il dialogo tra Renzi e Salvini. La versione di Nobili (Italia Viva) (Di martedì 14 dicembre 2021) Matteo Salvini parla di Renzi come “alleato”. La partita del Quirinale sta ridisegnando gli schemi della politica e creando nuovi rapporti. Non meraviglia che il leader del Carroccio voglia dire la sua nell’ambito della designazione per il prossimo inquilino del Colle più alto. Desta tuttavia un po’ di – legittimo – stupore pensare a Salvini che consideri Renzi, quantomeno in questo contesto, alla stregua degli altri player del centrodestra. “Su alcuni temi mi sento più in linea con Fedriga piuttosto che con Conte. Così come sullo sviluppo economico mi trovo più d’accordo con Giorgetti rispetto a Provenzano del Pd. Detto questo, sugli asset fondamentali con la Lega siamo agli antipodi”. A dirlo è Luciano Nobili, parlamentare di Italia Viva di cui è coordinatore per il ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Matteoparla dicome “alleato”. La partita del Quirinale sta ridisegnando gli schemi della politica e creando nuovi rapporti. Non meraviglia che il leader del Carroccio voglia dire la sua nell’ambito della designazione per il prossimo inquilino del Colle più alto. Desta tuttavia un po’ di – legittimo – stupore pensare ache consideri, quantomeno in questo contesto, alla stregua degli altri player del centrodestra. “Su alcuni temi mi sento più in linea con Fedriga piuttosto che con Conte. Così come sullo sviluppo economico mi trovo più d’accordo con Giorgetti rispetto a Provenzano del Pd. Detto questo, sugli asset fondamentali con la Lega siamo agli antipodi”. A dirlo è Luciano, parlamentare didi cui è coordinatore per il ...

