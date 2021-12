Verso stato di emergenza al 31 marzo. Pressing per obbligo di mascherine all’aperto (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell’esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l’obbligo nei loro Comuni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell’esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l’nei loro Comuni

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, verso cdm domani [di Tommaso Ciriaco] - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - leone150872 : RT @ladyonorato: Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con successo. h… - Monjapr1 : @ASapevo Eh ,la penultima che ho fatto , non solo ha fatto male, ma ha preso dentro la pelle..., non c'è stato vers… -