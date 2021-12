Verso nuove regole per Natale, il governo valuta mascherine all’aperto anche in zona bianca (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel Consiglio dei ministri previsto per oggi 14 dicembre alle 17, il governo valuterà l’introduzione di nuove regole in vista delle festività natalizie. Come anticipato dalle indiscrezioni di ieri, innanzitutto sarà prorogato lo stato di emergenza di altri tre mesi, portando la scadenza dal 31 dicembre alla fine di marzo. Tra le novità previste per frenare l’aumento della curva dei contagi dovrebbe esserci anche il ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione riguarderà tutte le regioni, e non solo quindi quelle in zona gialla, come già disposto dai decreti anti Covid. Con la proroga dello stato di emergenza, viene così prolungata la possibilità per le aziende pubbliche e private di organizzare il lavoro in smart working. Si ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel Consiglio dei ministri previsto per oggi 14 dicembre alle 17, ilvaluterà l’introduzione diin vista delle festività natalizie. Come anticipato dalle indiscrezioni di ieri, innanzitutto sarà prorogato lo stato di emergenza di altri tre mesi, portando la scadenza dal 31 dicembre alla fine di marzo. Tra le novità previste per frenare l’aumento della curva dei contagi dovrebbe esserciil ripristino dell’obbligo della mascherina. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione riguarderà tutte le regioni, e non solo quindi quelle ingialla, come già disposto dai decreti anti Covid. Con la proroga dello stato di emergenza, viene così prolungata la possibilità per le aziende pubbliche e private di organizzare il lavoro in smart working. Si ...

