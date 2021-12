Verona-Empoli, Andreazzoli: “Coppa Italia favorisce chi è potente, ma è un’opportunità” (Di martedì 14 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli ha presieduto la conferenza stampa relativa a Verona-Empoli, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Il tecnico ex Roma ha commentato la formula della Coppa nazionale di riferimento, non spendendo esattamente parole al miele; Andreazzoli ha dichiarato di preferire il modello inglese, con ogni squadra avente pari opportunità per arrivare sino in fondo. Di seguito la presa di posizione dell’allenatore Italiano: “Per noi la Coppa Italia è un’opportunità, quindi andiamo a Verona per vincere. Questa è una partita molto importante, con cui vogliamo confrontarci. Non mi piace molto questo format, mi piace più il modello inglese. Questa è la ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Aurelioha presieduto la conferenza stampa relativa a, sfida valida per i sedicesimi di finale della2021/2022. Il tecnico ex Roma ha commentato la formula dellanazionale di riferimento, non spendendo esattamente parole al miele;ha dichiarato di preferire il modello inglese, con ogni squadra avente pari opportunità per arrivare sino in fondo. Di seguito la presa di posizione dell’allenatoreno: “Per noi la, quindi andiamo aper vincere. Questa è una partita molto importante, con cui vogliamo confrontarci. Non mi piace molto questo format, mi piace più il modello inglese. Questa è la ...

