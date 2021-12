Venezia-Ternana 3-1 | Forte | “Dedico il gol a me stesso | non ho mai smesso di lavorare”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’attaccante del, Francesco, al termine del match vinto 3-1 contro lavalevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022, si è detto felice per la rete realizzata: “Segnare per un attaccante fa sempre bene, ma l’obiettivo principale per me oggi eraper la squadra come ho sempre fatto, e far sì che i miei movimenti fossero utili ai miei compagni. Questo gol lo, oltre che alla mia famiglia, anche a me, perché non ho maidianche se quest’anno ho giocato meno, e tutto questo perché ciò che mi interessa è il bene dalla squadra”. GLI HIGHLIGHTS SportFace.