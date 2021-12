Venezia, annullato “Il lago dei cigni” al teatro La Fenice per un focolaio Covid: i ballerini sono contagiati (Di martedì 14 dicembre 2021) In seguito all’improvvisa rivelazione di un cluster Covid-19 che ha costretto tutto il corpo di ballo del Ballets de Monte-Carlo alla quarantena impedendone la partenza per Venezia, lo spettacolo ‘Lac’ in programma al teatro La Fenice dal 15 al 19 dicembre è stato annullato. In sostituzione dello spettacolo si terrà, da sabato 18 a domenica 19 dicembre, un concerto straordinario organizzato per colmare il vuoto lasciato dal Balletto cancellato. Il maestro Nicolas Brochot dirigerà l’Orchestra del teatro La Fenice in suite tratte dallo ‘Schiaccianoci’ e dal ‘lago dei cigni’ di Cajkovskij. Domani alle 10 il teatro aprirà le prevendite. LEGGI ANCHE Venezia 78, il Leone ruggisce in francese e omaggia il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) In seguito all’improvvisa rivelazione di un cluster-19 che ha costretto tutto il corpo di ballo del Ballets de Monte-Carlo alla quarantena impedendone la partenza per, lo spettacolo ‘Lac’ in programma alLadal 15 al 19 dicembre è stato. In sostituzione dello spettacolo si terrà, da sabato 18 a domenica 19 dicembre, un concerto straordinario organizzato per colmare il vuoto lasciato dal Balletto cancellato. Il maestro Nicolas Brochot dirigerà l’Orchestra delLain suite tratte dallo ‘Schiaccianoci’ e dal ‘dei’ di Cajkovskij. Domani alle 10 ilaprirà le prevendite. LEGGI ANCHE78, il Leone ruggisce in francese e omaggia il ...

