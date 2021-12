Vendite e affitti bloccati ? Cosa cambierà nella direttiva

Advertising

biancogiovanni2 : @DSantanche continui a scatarrare stronzate danielì? i valori catastali non sono aggiornati da 30 anni.poveri i pro… - b_radio47 : RT @manuelaiati: Questa è l’#Europa che meritiamo? Attacco a #vino (che per noi è cultura e tradizione,oltre che economia e salute,se nei l… - EsuleMazzini : La follia EU in nome di #GretaThunberg gli italiani si sveglieranno? Saranno in milioni e milioni a perdere la casa… - TerrinoniL : Cosa dice la direttiva Ue sulla classe energetica delle case, che può bloccare vendite e affitti - Italia_Notizie : Cosa dice la direttiva sulla classe energetica delle case, che può bloccare vendite e affitti -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite affitti

La Commissione europea approverà oggi la proposta di direttiva sulla performance energetica degli edifici . Negli ultimi giorni non sono mancate le proteste. Proprio per questo, appena entrerà in Aula ...Si rischia lo stop digià nell'immediato? Già adesso il solo accennare alla direttiva sta avendo il suo impatto, come dicono le grandi catene di agenzie immobiliari. In termini ...Si allarga il fronte dei Paesi membri dell'Unione critici nei confronti della direttiva energia per le conseguenze che avrà sul mercato immobiliare ...10 risultati per la tua ricerca di Castelli in affitto Castell'Arquato. l'immobile in affitto più conveniente parte da 430 €. Cerchi altre case e appartamenti in affitto? Guarda anche i risultati per ...