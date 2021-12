Vax Day, a scuola o dal pediatra. Così le regioni organizzano le vaccinazioni per i bambini (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci si muove in ordine sparso, e a diverse velocità, ma generalmente la risposta è stata positiva. E la prospettiva di passare una Natale a riparo dal virus, o per lo meno dai suoi effetti più gravi, per il momento pare funzionare. Da giovedì 16 dicembre, come annunciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, parte la campagna dedicata alla fascia d'età 5-11 anni, quella in cui più di tutte si è registrato nelle ultime settimane un significativo aumento dell'incidenza. E nelle ultime ore, le prenotazioni registrate dalle regioni sono state migliaia, sebbene in maniera non uniforme sul territorio italiano. "I numeri delle vaccinazioni sono incoraggianti: le prenotazioni continuano a crescere e abbiamo segnali incoraggianti anche per la vaccinazione dei più piccoli", ha sottolineato questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza. “Il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci si muove in ordine sparso, e a diverse velocità, ma generalmente la risposta è stata positiva. E la prospettiva di passare una Natale a riparo dal virus, o per lo meno dai suoi effetti più gravi, per il momento pare funzionare. Da giovedì 16 dicembre, come annunciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, parte la campagna dedicata alla fascia d'età 5-11 anni, quella in cui più di tutte si è registrato nelle ultime settimane un significativo aumento dell'incidenza. E nelle ultime ore, le prenotazioni registrate dallesono state migliaia, sebbene in maniera non uniforme sul territorio italiano. "I numeri dellesono incoraggianti: le prenotazioni continuano a crescere e abbiamo segnali incoraggianti anche per la vaccinazione dei più piccoli", ha sottolineato questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza. “Il ...

