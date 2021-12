Variante Omicron. “Rischiamo 200mila casi al giorno”. L’Inghilterra svuota gli ospedali (Di martedì 14 dicembre 2021) Londra – La Variante Omicron fa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della Variante – oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gli ospedali inglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati covid, in uno scenario in cui Omicron potrebbe provocare fino a 200.000 casi al giorno. I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli ospedali: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Londra – Lafa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della– oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gliinglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati covid, in uno scenario in cuipotrebbe provocare fino a 200.000al. I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive ...

