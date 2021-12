Variante Omicron Gb, “contagi raddoppiano ogni due giorni” (Di martedì 14 dicembre 2021) La Variante Omicron è più trasmissibile di Delta e la crescita dei contagi nel Regno Unito rispecchia quanto accaduto in Sudafrica, dove le infezioni raddoppiano ogni due giorni. E’ quanto afferma il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, sottolineando che anche se ci sono solo 4.713 casi confermati, gli scienziati stimano che il numero reale di persone che vengono infettate ogni giorno è 42 volte superiore, circa 200.000. Secondo Javid gli scienziati non hanno mai visto una Variante che si diffonde così rapidamente e ciò significa che, se la Variante Omicron si rivelasse solo la metà più grave della Delta, il Nhs England (il servizio sanitario inglese) rischia di essere sopraffatto. Javid ha anche spiegato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Laè più trasmissibile di Delta e la crescita deinel Regno Unito rispecchia quanto accaduto in Sudafrica, dove le infezionidue. E’ quanto afferma il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, sottolineando che anche se ci sono solo 4.713 casi confermati, gli scienziati stimano che il numero reale di persone che vengono infettategiorno è 42 volte superiore, circa 200.000. Secondo Javid gli scienziati non hanno mai visto unache si diffonde così rapidamente e ciò significa che, se lasi rivelasse solo la metà più grave della Delta, il Nhs England (il servizio sanitario inglese) rischia di essere sopraffatto. Javid ha anche spiegato ...

