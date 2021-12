Varese | operaio muore schiacciato da un mezzo pesante

Advertising

BODIO LOMNAGO, 14 dicembre 2021-Un operaio di 51 anni è morto nel pomeriggio a Bodio Lomnago nel cantiere di una casa in costruzione, secondo il 118 schiacciato da un mezzo pesante che si è ribaltato.