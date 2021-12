Varese, maxi frode fiscale da 30 milioni: 70 aziende coinvolte in tutta Italia. Tre arresti (Di martedì 14 dicembre 2021) maxi frode a Busto Arsizio, vicino a Varese: la Guardia di Finanza ha arrestato tre persone con il supporto di 3 unità cinofile antivaluta (cash-dog) e di scanner di ultima generazione per rilevare la presenza di denaro nascosto. Sono in tutto 70 le aziende sparse sul territorio nazionale: dal 2017 al 2021 hanno beneficiato nel complesso di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. In queste ore, su delega della Procura di Busto Arsizio (Varese), sono in corso perquisizioni nelle provincie di Varese, Milano, Brescia, Como, Monza, Lodi, Pavia, Novara, Treviso e Agrigento. Le indagini delle Fiamme gialle sono però partite da Busto Arsizio (Varese). In due anni hanno ricostruito il meccanismo: si basava su società fittizie, definite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)a Busto Arsizio, vicino a: la Guardia di Finanza ha arrestato tre persone con il supporto di 3 unità cinofile antivaluta (cash-dog) e di scanner di ultima generazione per rilevare la presenza di denaro nascosto. Sono in tutto 70 lesparse sul territorio nazionale: dal 2017 al 2021 hanno beneficiato nel complesso di 30di euro di fatture per operazioni inesistenti. In queste ore, su delega della Procura di Busto Arsizio (), sono in corso perquisizioni nelle provincie di, Milano, Brescia, Como, Monza, Lodi, Pavia, Novara, Treviso e Agrigento. Le indagini delle Fiamme gialle sono però partite da Busto Arsizio (). In due anni hanno ricostruito il meccanismo: si basava su società fittizie, definite ...

