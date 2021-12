Varese, incidente sul lavoro, betoniera scivola nello scavo, operaio morto schiacciato (Di martedì 14 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 51 anni è morto questo pomeriggio in un cantiere edile a Bodio Lomnago, vicino a Varese, schiacciato da una betoniera finita nello scavo. Un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di prestare i primi soccorsi. L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato verso le 15, in via Rogorella, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 14 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 51 anni èquesto pomeriggio in un cantiere edile a Bodio Lomnago, vicino ada unafinita. Un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di prestare i primi soccorsi. L’ennesimosulsi è verificato verso le 15, in via Rogorella, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

