Valle D’Aosta, il Castello di Cenerentola esiste davvero: qui si respira un’atmosfera fiabesca (Di martedì 14 dicembre 2021) In Valle D’Aosta, ai piedi del Colle della Ranzola, si trova una Villa dall’atmosfera fiabesca che sembra essere il Castello di Cenerentola. Si chiama Castel Savoia e fu voluto e commissionato dalla Regina Margherita di Savoia alla fine del 1800. Non si tratta di un vero e proprio Castello, ma di una straordinaria villa di tre piani in stile eclettico. Era una delle residenze estive della Regina e fu lei a chiedere la commistione di stili. EGGI ANCHE: — Val D’Aosta, guarda il piccolo borgo da record raggiungibile solo a piedi Tra gli aspetti più caratteristici di questo Castello, senza ombra di dubbio ci sono le 5 torri neogotiche tutte diverse l’una dall’altra. Insieme al luogo in cui è stato realizzato, le torri conferiscono un fascino ... Leggi su funweek (Di martedì 14 dicembre 2021) In, ai piedi del Colle della Ranzola, si trova una Villa dall’atmosferache sembra essere ildi. Si chiama Castel Savoia e fu voluto e commissionato dalla Regina Margherita di Savoia alla fine del 1800. Non si tratta di un vero e proprio, ma di una straordinaria villa di tre piani in stile eclettico. Era una delle residenze estive della Regina e fu lei a chiedere la commistione di stili. EGGI ANCHE: — Val, guarda il piccolo borgo da record raggiungibile solo a piedi Tra gli aspetti più caratteristici di questo, senza ombra di dubbio ci sono le 5 torri neogotiche tutte diverse l’una dall’altra. Insieme al luogo in cui è stato realizzato, le torri conferiscono un fascino ...

