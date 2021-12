Vaccino forze dell’ordine | obbligo da domani | a chi si defila via arma e multe

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino forze

La Repubblica

Scatta mercoledì l'obbligo vaccinale del personale della scuola e delledell'ordine. E' pronta una circolare del ministero con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green pass. Intanto il ministro Roberto Speranza ...Da domani scatta l'obbligo delper personale scolastico,di polizia, militari. La variante Omicron spaventa l'Europa. Prima vittima in Gran Bretagna. Gli Usa allungano la lista dei ...Il Green pass base non basta più. Da domani scatta o si estende l’obbligo vaccinale anti Covid per queste categorie lavorative: personale amministrativo della ...Ragusa - In Sicilia sono migliaia i lavoratori ancora non vaccinati tra docenti, Ata, esercito, forze dell'ordine e personale amministrativo sanitario che mercoledì 15 dicembre resteranno fuori ...