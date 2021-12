Vaccino bambini, Speranza: “Non è materia da talk show televisivi, è scienza”. Stato di emergenza verso la proroga (Di martedì 14 dicembre 2021) “Sono ore non semplici. E’ convocato per oggi un Consiglio dei ministri in cui probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza che è ancora in corso in questo Paese”. Così il ministro della Salute, poco prima di ‘chiudersi’ alle spalle l’attesa cabina di regia convocata da Draghi a Palazzo Chigi con i rappresentanti della maggioranza, in merito al prolungamento del Stato di emergenza, che sarà esteso fino al 31 marzo 2022. Speranza: “I numeri ci segnalano un’epidemia che continua a essere un problema molto reale con cui fare i conti” Come ha spiegato Speranza, ”Stiamo vivendo un momento davvero cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale. E abbiamo due sfide. Una è quella di aprire una stagione di riforme per il Ssn, la prima non può che essere ancora la ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “Sono ore non semplici. E’ convocato per oggi un Consiglio dei ministri in cui probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’che è ancora in corso in questo Paese”. Così il ministro della Salute, poco prima di ‘chiudersi’ alle spalle l’attesa cabina di regia convocata da Draghi a Palazzo Chigi con i rappresentanti della maggioranza, in merito al prolungamento deldi, che sarà esteso fino al 31 marzo 2022.: “I numeri ci segnalano un’epidemia che continua a essere un problema molto reale con cui fare i conti” Come ha spiegato, ”Stiamo vivendo un momento davvero cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale. E abbiamo due sfide. Una è quella di aprire una stagione di riforme per il Ssn, la prima non può che essere ancora la ...

