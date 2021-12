Vaccino, arriva l’obbligo per scuola e Forze dell’Ordine: sanzioni e sospensione dello stipendio per chi rifiuta (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembre Vaccino obbligatorio per le Forze dell’Ordine e per chi lavora a scuola. Chi rifiuterà, rischia grosso. La situazione pandemica mette in allerta il Governo Draghi che cerca, come può, di correre ai ripari. Il Premier è già pronto a chiedere al Parlamento l’autorizzazione a procedere con la proroga dello Stato di Emergenza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembreobbligatorio per lee per chi lavora a. Chi rifiuterà, rischia grosso. La situazione pandemica mette in allerta il Governo Draghi che cerca, come può, di correre ai ripari. Il Premier è già pronto a chiedere al Parlamento l’autorizzazione a procedere con la prorogaStato di Emergenza L'articolo proviene da Leggilo.org.

