Vaccino anti-Covid obbligatorio per le forze dell'ordine: cosa rischia chi si rifiuta (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Vaccino anti-Covid, l'obbligo per le forze dell'ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre. A chi si defila via arma e manette e multe fino a 1.500 euro. E' arrivata la circolare del ministero dell'Interno – 'Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico'- come previsto dall'ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo. "L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 – si legge – la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute". L'obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. "Il giorno 15 dicembre – si legge infatti nella circolare – il personale tutto, anche ...

