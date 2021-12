Vaccino anti Covid ai bambini, accelerazione nelle prenotazioni: una regione apripista (Di martedì 14 dicembre 2021) . Il timore di una nuova Dad sveglia le famiglie Non rientra ancora tra le vaccinazioni obbligatorie, forse sarà così in futuro ma certamente l’appello del governo, dell’Iss e dei pediatri è stato raccolto. Prima ancora che la campagna per vaccinari i bambini dai 5 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) . Il timore di una nuova Dad sveglia le famiglie Non rientra ancora tra le vaccinazioni obbligatorie, forse sarà così in futuro ma certamente l’appello del governo, dell’Iss e dei pediatri è stato raccolto. Prima ancora che la campagna per vaccinari idai 5 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Funziona nei topi il vaccino anti Covid-19 in forma di spray nasale messo a punto nella ricerca condotta dall'Unive… - DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - ZetatielleM : Spray nasale anti covid-19: funziona e blocca i virus - BizzoZEROtoHero : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni A partire da domenica 12 dicembre sarà possibile prenotare la somministrazione della prima dose di vac… -