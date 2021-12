Vaccino ai bambini, tutto pronto: si inizia il 16 dicembre. Boom di prenotazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Le somministrazioni per la fascia 5-11 anni cominciano giovedì in tutta Italia, eccezion fatta per il Lazio, dove si parte un giorno prima con un 'V-day' che vede coinvolti lo Spallanzani e altri 8 hub vaccinali. Le regioni si stanno organizzando e hanno aperto le prenotazioni: in Lombardia oltre 40mila in 2 giorni, in Emilia-Romagna 7.600 appuntamenti già fissati e in Campania 3.300 Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) Le somministrazioni per la fascia 5-11 anni cominciano giovedì in tutta Italia, eccezion fatta per il Lazio, dove si parte un giorno prima con un 'V-day' che vede coinvolti lo Spallanzani e altri 8 hub vaccinali. Le regioni si stanno organizzando e hanno aperto le: in Lombardia oltre 40mila in 2 giorni, in Emilia-Romagna 7.600 appuntamenti già fissati e in Campania 3.300

