Vaccino ai bambini, Rampelli: "Serve cautela, ma c'è stata confusione. Le famiglie sono disorientate" (Di martedì 14 dicembre 2021) «Non può esistere un'emergenza che duri per oltre due anni». A sottolinearlo è stato Fabio Rampelli, ribadendo le ragioni del no di FdI alla proroga dello stato d'emergenza. «La battaglia contro la pandemia è una battaglia comune, che ci vede tutti dalla stessa parte a sostegno delle vaccinazioni. Questo non ci esime però dal criticare le misure del governo», ha chiarito il vicepresidente della Camera, ricordando che «lo stato di emergenza non può essere prorogato perché non può esistere un'emergenza che duri per oltre due anni» e ribadendo l'invito alla cautela sul Vaccino ai bambini. «La battaglia contro la pandemia è una battaglia comune» Ospite di Agorà su Rai 3, Rampelli ha sottolineato le incongruenze e talvolta le vere e proprie illogicità delle azioni intraprese o non intraprese finora dal ...

