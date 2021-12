Vaccini ai bambini, al via da giovedì: in Irpinia tre scuole pilota (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà dal 16 dicembre 2021 la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 promossa dall’Asl di Avellino per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. giovedì 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 saranno aperti i Centri vaccinali distrettuali presso i Distretti Sanitari di Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi per la somministrazione del vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Inoltre, solo per la giornata del 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 saranno effettuate le vaccinazione anche presso 3 istituti scolastici della provincia: ? I.C. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino ? I.C. “A.F. Galiani” di Montoro ? I.C. “Regina Margherita-L. Da Vinci” di Avellino I genitori potranno effettuare l’adesione alla Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà dal 16 dicembre 2021 la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 promossa dall’Asl di Avellino per la fascia di età dai 5 agli 11 anni.16 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 saranno aperti i Centri vaccinali distrettuali presso i Distretti Sanitari di Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi per la somministrazione del vaccino aidai 5 agli 11 anni. Inoltre, solo per la giornata del 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 saranno effettuate le vaccinazione anche presso 3 istituti scolastici della provincia: ? I.C. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino ? I.C. “A.F. Galiani” di Montoro ? I.C. “Regina Margherita-L. Da Vinci” di Avellino I genitori potranno effettuare l’adesione alla Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid al ...

Advertising

borghi_claudio : Il buon Crisanti è in piena retromarcia... ANDREA CRISANTI CONTRO TUTTI: I VACCINI AI BAMBINI? NON C'E' FRETTA. IM… - RaiNews : E' importante vaccinare i bambini, la sicurezza è ampia, dice il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco… - Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - anteprima24 : ** Vaccini ai bambini, al via da giovedì: in Irpinia tre scuole pilota ** - canale58 : Attualità - Vaccini ai bambini, tutto pronto: si parte giovedì -