Vaccinazione bambini: si parte il 16 dicembre con la fascia 5-11 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Vaccinazione bambini: con un’apposita circolare il Commissario straordinario Figliuolo ha precisato modalità e tempistiche della nuova fase della campagna vaccinale, quella che riguarda la somministrazione del composto anti-Covid per la fascia d’età 5-11 anni. Vaccinazione bambini: si parte il 16 dicembre. La circolare Vaccinazione bambini: con un’apposita circolare, licenziata nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021, il Commissario straordinario Figliuolo ha precisato modalità e tempistiche della nuova fase della campagna vaccinale, quella che riguarda la somministrazione del composto anti-Covid alla fascia d’età 5-11 anni. Il documento ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 14 dicembre 2021): con un’apposita circolare il Commissario straordinario Figliuolo ha precisato modalità e tempistiche della nuova fase della campagna vaccinale, quella che riguarda la somministrazione del composto anti-Covid per lad’età 5-11: siil 16. La circolare: con un’apposita circolare, licenziata nella giornata di venerdì 102021, il Commissario straordinario Figliuolo ha precisato modalità e tempistiche della nuova fase della campagna vaccinale, quella che riguarda la somministrazione del composto anti-Covid allad’età 5-11. Il documento ...

Advertising

bambinogesu : Facciamo il vaccino con tranquillità? (la vaccinazione contro il #Covid19 è raccomandata per tutti i bambini a part… - borghi_claudio : Finlandia non dà il via libera alla vaccinazione generalizzata per i bambini. Noi invece abbiamo in televisione ogn… - Palazzo_Chigi : ? La vaccinazione ai bambini riduce la possibilità di contrarre il virus in forma grave - Ticinonline : Le considerazioni di Christoph Berger: «Non c'è motivo per cui i bambini non debbano essere vaccinati»… - GMartinelli76 : RT @rodcostakiwi: Mi auguro che il dott. #Rasi sia conscio dell'enorme responsabilità che si è pubblicamente assunto garantendo che la vacc… -