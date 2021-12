Vacanze di Natale 2000: l’apoteosi dell’alta Borghesia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi 14 Dicembre 2021 per la consueta rubrica sulle pellicole Natalizie parleremo del film Vacanze di Natale 2000. Il classico Cinepanettone di Carlo Vanzina uscito nel 1999 e interpretato dalla coppia inossidabile Boldi-De Sica ha avuto nel cast la famosa modella Australiana Megan Gale che all’epoca era la testimonial di famosi spot pubblicitari in Italia. Nella pellicola si racconta uno spaccato della società Italica falsa e cinica che non ha pietà per nessuno. Babbo Natale non viene dal Nord: un film emozionante Vacanze di Natale 2000: la ricerca del successo Nel film tutto è il contrario di tutto, infatti il film gioca sugli equivoci e nessuno è come sembra ma si nasconde dietro una maschera. Lo status sociale è sempre più importante e da questo si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi 14 Dicembre 2021 per la consueta rubrica sulle pellicole Natalizie parleremo del filmdi. Il classico Cinepanettone di Carlo Vanzina uscito nel 1999 e interpretato dalla coppia inossidabile Boldi-De Sica ha avuto nel cast la famosa modella Australiana Megan Gale che all’epoca era la testimonial di famosi spot pubblicitari in Italia. Nella pellicola si racconta uno spaccato della società Italica falsa e cinica che non ha pietà per nessuno. Babbonon viene dal Nord: un film emozionantedi: la ricerca del successo Nel film tutto è il contrario di tutto, infatti il film gioca sugli equivoci e nessuno è come sembra ma si nasconde dietro una maschera. Lo status sociale è sempre più importante e da questo si ...

